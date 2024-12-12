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لجين عمران وهالة سرحان.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة

06:39 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    الفنان أحمد مجدي
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    المخرج العالمي سبايك لي
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    براء عالم
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    درة ١
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    درة
  • عرض 15 صورة
    أسماء جلال وأمير المصري
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    سبايك لي
  • عرض 15 صورة
    المخرج سبايك لي
  • عرض 15 صورة
    أمير المصري وأسماء جلال
  • عرض 15 صورة
    نور النبوي
  • عرض 15 صورة
    هالة سرحان_1
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    أحمد مجدي_1
  • عرض 15 صورة
    لجين عمران
  • عرض 15 صورة
    لجين عمران 1
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جدة- منى الموجي:

بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وحضور إعلان الفائزين بجوائز الدورة الرابعة.

ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

نجوم الفن مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية هالة سرحان لجين عمران أسماء جلال صدقي صخر
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