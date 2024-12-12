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ياسمين صبري تؤدي العمرة.. وهذا ما قالته (صور)

06:38 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    ياسمين صبري تؤدي العمرة (1)
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    ياسمين صبري
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    ياسمين صبري
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    ياسمين صبري بمهرجان البحر الأحمر (7)
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    ياسمين صبري
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كتب- هاني صابر:

أدت الفنانة ياسمين صبري، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين، صورا لها من العمرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم أكتب لي من الأرزاق أجملها ومن الأخلاق أطيبها ومن نور نورك، وأرزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرّبني إلى حبك، واجعلني من أعز عبادك، واجعلني مباركة أينما كنت وأرزقني الفردوس الأعلى يا حبيب الروح يا الله".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

ياسمين صبري العمرة
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