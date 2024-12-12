بالصور| أسماء جلال بصحبة أمير المصري في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة

جدة- منى الموجي:

استقبلت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، الفنانة أسماء جلال والتي ظهرت بصحبة الفنان أمير المصري، والتقطا عددا من الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام.

وشهدت السجادة الحمراء حتى كتابة هذه السطور، مرور عدد كبير من الفنانين، بينهم: الفنانة درة، الفنان أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.