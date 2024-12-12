بالصور| درة وأحمد مجدي وسبايك لي أول حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

بدأت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، في استقبال النجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان أول الحضور الفنانة درة، الفنان أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي رئيس لجنة تحكيم المهرجان.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد. جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.