زواج الفنان علاء قوقة (صورة)

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان علاء قوقة، منذ قليل، زواجه، حيث شارك متابعيه عبر السوشيال ميديا صورة له مع زوجته.

ونشر قوقة، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "اليوم، ونحن نبدأ رحلتنا معًا.. أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب، السعادة، والرضا".

وكان علاء قوقة، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "ساعة ونس"، إنه إلتحق بكلية الهندسة والدراسة بها لمدة خمس سنوات لكنه لم يعمل في هذا المجال، لافتا أنه انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية والتي كانت حلمه منذه الصغر.

وتابع: "أنا خريج هندسة، قسم ميكانيكا تصميم وإنتاج، قعدت خمس سنين في هندسة وسبتها ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية.. أنا كنت عايز أدخل المعهد بعد الثانوية بس أهلي استخسروا أدخله، يبقى جايب هندسة وأدخل معهد دي كانت بالنسبة لهم صدمة، قالوا لي خد بكالوريوس الهندسة وبعدين اعمل اللي أنت عايزه".

وأضاف: "أنا استفدت خلال الخمس سنين هندسة كنت بمارس المسرح وقابلت ناس مهمة.. ودخلت الجيش 3 سنين كظابط، الهندسة علمتني منهجية التفكير وده له دور مهم في شغل الممثل".

يذكر أن، علاء قوقة، عمل أستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد فنون مسرحية،أخرج كلاسيكيات شكسبير ومغامرات غوركي ويونسكو ونصوص الهم العربي، وقام بالتمثيل بعشرات المسلسلات، وأشهرها "سجن النسا" و "حق ميت".