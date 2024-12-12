لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. مي كساب تتألق في حفل بيلبورد مع زوجها أوكا

05:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مي كساب مع زوجها
  • عرض 7 صورة
    مي كساب
  • عرض 7 صورة
    مي كساب مع زوجها
  • عرض 7 صورة
    مي كساب رفقة زوجها أوكا
  • عرض 7 صورة
    مي كساب
  • عرض 7 صورة
    مي كساب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة مي كساب، صورة تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات أوكا خلال تواجدها في حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

ونشرت "كساب"، الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي تهنئ السعودية باستضافتها لكأس العالم 2034

20 صورة.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي كساب أوكا حفل بيلبورد عربية للموسيقى إنستجرام مي كساب إطلالة مي كساب نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زواج الفنان علاء قوقة (صورة)

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي