بالصور.. مي كساب تتألق في حفل بيلبورد مع زوجها أوكا

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة مي كساب، صورة تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات أوكا خلال تواجدها في حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

ونشرت "كساب"، الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

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