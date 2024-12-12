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تفاصيل حفل مصطفى قمر بمسرح البالون ليلة رأس السنة

05:54 م الخميس 12 ديسمبر 2024

المطرب مصطفى قمر

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كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المطرب مصطفى قمر، على تقديم حفل رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمسرح البالون.

الحفل يقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد هنو، ومن تنظيم البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم مصطفي قمر الفاصل الثاني من الحفل بمشاركة فرقته الموسيقية، فيما تقوم فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية بتقديم رقصات استعراضية في الفاصل الآول، ويتولى إخراج الحفل الفنان تامر عبد المنعم.

مصطفى قمر

مصطفى قمر حفل مصطفى قمر بمسرح البالون حفل مصطفى قمر ليلة رأس السنة
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