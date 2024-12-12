"اتبسطت جدًا".. رانيا يوسف توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد المشاركة في مسرحية "حاوريني يا كيكي"

كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "حاوريني يا كيكي"، موجه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رانيا مقطع فيديو من كواليس المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اتبسطت جدا مع كل صحابي وحبايبي، شكرا لكل فريق العمل وشكرا لجمهور السعودية الحبيب".

وأضافت: "شكرا للمجهود العظيم من الأستاذ عدنان الكيال ولشركة صلة ولهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل شيخ".

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وشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة، والتي عرضت على مسرح محمد العلي - بوليڤار الرياض من 4 إلى 8 ديسمبر.

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