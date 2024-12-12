لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"اتبسطت جدًا".. رانيا يوسف توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد المشاركة في مسرحية "حاوريني يا كيكي"

05:48 م الخميس 12 ديسمبر 2024

رانيا يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية "حاوريني يا كيكي"، ووجهت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رانيا مقطع فيديو من كواليس المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اتبسطت جدا مع كل صحابي وحبايبي، شكرا لكل فريق العمل وشكرا لجمهور السعودية الحبيب".

وأضافت: "شكرا للمجهود العظيم من الأستاذ عدنان الكيال ولشركة صلة ولهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل شيخ".

وشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة، والتي عرضت على مسرح محمد العلي - بوليڤار الرياض من 4 إلى 8 ديسمبر.

اقرا أيضا..

"زوجة رجل مش مهم".. يجمع ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني

ليلى علوي تنافس كريم محمود عبدالعزيز بأفلام الكريسماس

رانيا يوسف مسرحية حاوريني يا كيكي المستشار تركي آل الشيخ انستجرام رانيا يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل حفل مصطفى قمر بمسرح البالون ليلة رأس السنة

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟