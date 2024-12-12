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بالصور.. محمد الفخراني طفل "الرجل العناب" يفاجئ الجمهور بتغير ملامحه

05:26 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد الفخراني
  • عرض 7 صورة
    محمد الفخراني
  • عرض 7 صورة
    محمد الفخراني
  • عرض 7 صورة
    محمد الفخراني
  • عرض 7 صورة
    طفل الرجل العناب
  • عرض 7 صورة
    محمد الفخراني
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كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للطفل محمد الفخراني، الذي اشتهر بدور "نظام تيسير" نجل الفنان شيكو في مسلسل "الرجل العناب".

وأثار ظهوره الأخير دهشة الجمهور بعد أن تغيرت ملامحه بشكل كبير، ولاحظ الجمهور فقدانه للوزن بشكل ملحوظ.

محمد نصر، المعروف فنيًا باسم محمد الفخراني، ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية عام 2012 بمشاركته في فيلم "بابا"، نال شهرة واسعة عام 2013 بدوره "نظام" بمسلسل الرجل العناب، ومن أبرز أعماله مسلسل صاحب السعادة وسرايا عابدين.

الفنان الشاب حاز شهرة واسعة بسبب ملامحه التي شبهها الجمهور بالفنان الكبير يحيى الفخراني، حتى أن قطاع كبير من الجمهور اعتقد أنه حفيد الفنان الكبير

محمد الفخراني طفل الرجل العناب دور نظام تيسير نجل الفنان شيكو في الرجل العناب
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