"زوجة رجل مش مهم".. يجمع ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن بداية تصويرها فيلم "زوجة رجل مش مهم"، بمشاركة النجم أكرم حسني.

ياسمين عبد العزيز، نشرت صور احتفالها بالتصوير، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله"

وظهرت ياسمين عبد العزيز مع أكرم حسني، والمنتج تامر مرسي، ومؤلف الفيلم شريف الليثي، والمخرج معتز التوني.

النجمة ياسمين عبدالعزيز، تدخل سباق الدراما الرمضانية عام 2025، ببطولة مسلسل " ونقابل حبيب"، الذي تعود فيه للتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين