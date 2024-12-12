مي عمر تنشر صورة جديدة لها مع زوجها محمد سامي من حفل بيلبورد

كتيت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، وظهرت مع زوجها المخرج محمد سامي من حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

ونشرت مي، الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان طويل باللون البمبي.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "بسم الله ماشاء الله عليكم، تحفة، أجمل ثنائي في الكون كله، ربنا يخليكم لبعض، بحبكم أوي، قمر".

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

View this post on Instagram A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

اقرأ أيضًا:

بعد إحالتها للتحقيق.. شيرين تغني أغنيتان من ألحان محمد رحيم في حفل دبي

بإطلالة جريئة.. نادين نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بعد سقوط بشار الأسد.. نسرين طافش: "سوريا تستاهل الفرح والحرية"