ليلة رأس السنة.. تعرف على تفاصيل حفل آمال ماهر في "العلا"

كتب-مصطفى حمزة:

تقدم المطربة آمال ماهر حفلها الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان "طنطورة"، المقام في العلا بالمملكة العربية السعودية، مساء يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وتقدم المطربة آمال ماهر، الحفل، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيظي، في قاعة المرايا في العُلا، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام سنويًا في العُلا، ويستمر من 19 ديسمبر 2024 حتى 11 يناير 2025.

المهرجان، يشهد مشاركة المطربة عبير نعمة، في حفل يوم 27 ديسمبر، بمصاحبة الفرقة العربية الوطنية بقيادة مايكل إبراهيم، فيما تشارك المطربة أميمة طالب، مع المطرب عبد العزيز المعني، في الحفل المقام يوم 20 ديسمبر.

وأعلنت إدارة المهرجانات أن حضور الحفلات، غير متاح لمن هم أقل من 17 سنة، ونصحت الحضور بارتداء ملابس رسمية ومن طبقات متعددة للوقاية من برد الصحراء في الليل.

المطربة آمال ماهر، قدمت في سبتمبر الماضي، الحفل الذي أقيم في الإحساء، وفي يوليو الماضي حفلين فعاليات مهرجان جولة المملكة، الذي أقيم في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة"، وقدمت الأول في الطائف، والثاني في أبها.