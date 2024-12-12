أحمد داود: منة شلبي ممثلة خطيرة وفيلم "الهوى سلطان" تحدي

كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة منة شلبي في فيلم "الهوى سلطان"، في لقائه في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال داود: "مفيش حد شاطر ده كرم من عند ربنا كل اللي عليك إنك بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتسيبها على ربنا، ولما يحصل نجاح كبير أوي متصدقش نفسك لأن الفيلم اللي جاي ممكن ميبقاش بنفس النجاح".

وأشاد بمنة شلبي قائلاً: "منة خطيرة، هي زي الكورة، لما تلاقي اللي معاك حريف أوي بتسخن أكتر، منة بتركز في كل التفاصيل وبتمثل من قلبها، وأنت قدمها نفسك تبقى بتمثل حلو زيها وفي الأخر هى لعبة".".

يُذكر أن فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.

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