منى وإيمي وهنادي.. أبرز الثنائيات على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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20 صورة.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نوران أسامة:

شهدت "السجادة الحمراء" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، العديد من الفنانين مع زيجاتهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم للمهرجان وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وفي السطور التالية يعرض لكم مصراوي، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر:

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

خطف الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم الأنظار إليهما، أثناء تواجدهم بحفل عشاء أقامته منصة "يانجو بلاي"، على هامش مهرجان "البحر الأحمر" بدورته الرابعة، و وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأزرق.

أحمد حلمي ومنى زكي

ظهر الفنان أحمد حلمي وهو يدعم زوجته الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر، وخطف الثنائي الأنظار إليهم بإطلالتهم الجذابة، وظهرت "منى" بفستان طويل باللون الفضي، بينما ظهر "حلمي" ببدلة أنيقة.

محمد سامي ومي عمر

جذب الثنائي المخرج محمد سامي وزجته الفنانة مى عمر الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان "البحر الأحمر" بدورته الرابعة، وظهرت مي بإطلالة جذابة ارتدت فيها فستان باللون الذهبي، وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

أحمد داود وعلا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي على السجادة الحمرا مع زوجها الفنان أحمد داود، وحرصوا الثنائي على التقاط الصور التذكارية، وظهرت "علا" بإطلالة مختلفة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود والبيج.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي.

محمد فراج بسنت شوقي

ظهر الثنائي الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة أنيقة خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وارتدت بسنت فستان طويل باللون "الأوف وايت"، بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.