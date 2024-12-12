هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها توب قصير مكشوف البطن مع بنطال جينز.

يذكر أن، هيدي كرم عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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