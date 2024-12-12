هيفاء وهبي تهنئ السعودية باستضافتها لكأس العالم 2034

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المملكة العربية السعودية بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2034.

وكتبت هيفاء على حسابها الخاص على موقع "إكس": "فخر لكل العرب، استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 إنجاز يعكس مكانتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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