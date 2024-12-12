20 صورة.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات من فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته السابعة، وارتدت فستان أزرق طويل، ووضعت مكياج أنيق أبرز ملامحها.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة أنيقة، ارتدت فستان طويل باللونين الأسود والنبيتي.

نادية الجندي

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار إليها خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر، وظهرت بفستان طويل باللون الأخضر.

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وارتدت فستان طويل باللون الأحمر، حاز على إعجاب جمهورها.

جميلة عوض

خطفت الفنانة الشابة جميلة عوض الأنظار إليها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر، وظهرت بإطلالة جريئة.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وظهرت بفستان أنيق، ونالت استحسان الجمهور.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة مبهجة، ارتدت فيها جاكيت وبنطال جينز، توب باللون الأسود.

منى زكي

ظهرت منى زكي، في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بإطلالة أنيقة ارتدت فستان طويل وأنيق باللون الأسود، ونالت إعجاب متابعيها.