لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

20 صورة.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

03:07 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر_1
  • عرض 20 صورة
    شيرين رضا_3
  • عرض 20 صورة
    مريم الخشت بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي_5
  • عرض 20 صورة
    مريم الخشت_6
  • عرض 20 صورة
    منى زكي_1_9
  • عرض 20 صورة
    منى زكي أنيقة في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر_7
  • عرض 20 صورة
    منى زكي_8
  • عرض 20 صورة
    مي عمر بإطلالة أنيقة_11
  • عرض 20 صورة
    مي عمر_1_13
  • عرض 20 صورة
    مي عمر_12
  • عرض 20 صورة
    نادية الجدندي_1_14
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي _2_15
  • عرض 20 صورة
    منى زكي_2_10
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر_17
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر_18
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري_19
  • عرض 20 صورة
    يسرا_20
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي_3_16
  • عرض 20 صورة
    شيرين رضا بإطلالة مختلفة في مهرجان البحر الأحمر_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات من فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته السابعة، وارتدت فستان أزرق طويل، ووضعت مكياج أنيق أبرز ملامحها.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة أنيقة، ارتدت فستان طويل باللونين الأسود والنبيتي.

نادية الجندي

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار إليها خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر، وظهرت بفستان طويل باللون الأخضر.

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وارتدت فستان طويل باللون الأحمر، حاز على إعجاب جمهورها.

جميلة عوض

خطفت الفنانة الشابة جميلة عوض الأنظار إليها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر، وظهرت بإطلالة جريئة.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وظهرت بفستان أنيق، ونالت استحسان الجمهور.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة مبهجة، ارتدت فيها جاكيت وبنطال جينز، توب باللون الأسود.

منى زكي

ظهرت منى زكي، في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بإطلالة أنيقة ارتدت فستان طويل وأنيق باللون الأسود، ونالت إعجاب متابعيها.

نجمات الفن اطلالة نجمات الفن السجادة الحمراء مهرجان البحر الأحمر السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيفاء وهبي تهنئ السعودية باستضافتها لكأس العالم 2034

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟