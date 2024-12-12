ليلى علوي تنافس كريم محمود عبدالعزيز بأفلام الكريسماس

كتب-مصطفى حمزة:

مع اقتراب أعياد الكريسماس، ورأس السنة، تستعد دور العرض لاستقبال 4 أفلام جديدة، تنوعت بين الكوميديا ، والإثارة المشوقة.

ويعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، أول الأفلام المقرر طرحها، إذ يبدأ عرضه يوم الأربعاء 18 ديسمبر الحالي.

الفيلم بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل أوتاكا، معتز التوني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد إنتاجًا مشتركًا بين زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

وبعد 3 أعوام من تصويره، تقرر طرح فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، للعرض يوم 26 ديسمبر .

الفيلم مأخوذ من رواية الكاتب محمد صادق وهي تحمل نفس الاسم، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، مي عمر، محمد سلام، أسماء جلال، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، مايان السيد وخالد أنور .

مع بداية عام 2025، وتحديدا أول أيامه 1 يناير، تشهد دور العرض طرح فيلمين، الأول هو فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الحائز على الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، بالإضافة إلى ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

وتقوم النجمة ليلى علوي، ببطولة الفيلم الثاني "المستريحة"، الذي تؤدي به شخصية النصابة المحترفة شاهيناز، التي تسعى للحصول على قطعة ألماس ثمينة، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، وعمرو وهبة، ومن تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.