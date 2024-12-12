12 صورة لـ ناهد السباعي ومريم الخشت على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

حرصت النجمة ناهد السباعي على التواجد في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لحضور الفعاليات المختلفة والتقطت عددا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما تواجدت الفنانة مريم الخشت والتي التقت عدسات كاميرات وسائل الإعلام المختلفة على السجادة الحمراء بالمهرجان والتقطت صورا تذكارية.

جدير بالذكر أن المهرجان يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر الماضي، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري.