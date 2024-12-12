يسرا تنشر صورًا جديدة لها من حفل بيلبورد لنسخته العربية

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها، على السوشيال ميديا صورًا جديدة لها، من حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وظهرت يسرا، مع الفنان ماجد المصري والمنتج السعودي محمد التركي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "السيدة العظيمة والمتواضعة في كل العصور، أنيقة وجذابة، مبتكربيش، بنحبك من جميع دول العالم، الوحيدة اللي ما محدش يختلف عليها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، فيلم "ليلة العيد"، الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وشاركها البطولة ريهام عبد الغفور، يسرا اللوزي، سيد رجب، نجلاء بدر، عبير صبري، محمود حافظ، سميحة أيوب، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.

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