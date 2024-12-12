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درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في عرض "Kraven the Hunter" بمهرجان البحر الأحمر

12:22 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، صورًا لها من حضورها العرض الأول لفيلم "Kraven the Hunter"، الذي أُقيم ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في دورته الرابعة.

ونشرت درة الصورة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة نالت من خلالها إعجاب متابعيها، وعلقت على الصور: "السجادة الحمراء لعرض فيلم Kraven the Hunter الليلة الماضية".

يذكر أن الفنانة درة خاضت أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية بفيلم "وين صرنا"، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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درة عرض Kraven the Hunter مهرجان البحر الأحمر
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