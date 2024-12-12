كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لتقديم حفلها المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا دبي، مساء غدا الجمعة الموافق 13 ديسمبر .

الحفل يشهد الظهور الثاني للمطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، مساء الجمعة الموافق 29 نوفمبر.

الجهة المنظمة كشفت عبر موقعها الرسمي، عن تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، 2 من أبرز الأغاني التي وضع ألحانها الملحن الراحل محمد رحيم، وساهمت في دخول المطربة ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهي أغاني "صبري قليل"، و "مشاعر".

ويأتي تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، الأغاني التي وضع لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، بعد ما يقرب من 10 أيام، على إصدار نقابة المهن الموسيقية، قرار إحالتها إلى التحقيق، بسبب زلة لسانها ، خلال الحفل الذي قدمته في الكويت، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل ، إذ قالت: "تعالوا نعمل سيئة جارية ونقرا الفاتحة "، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

الحفل المقام في دبي، تراوحت أسعار تذاكره، بين 2307، 2739، 4343، 10535، 42141، 49154 جنيه مصري.

المطربة شيرين عبد الوهاب، حازت على 4 جوائز في حفل جوائز بيلبورد عربية، الذي أقيم مساء امس، وهي جائزة أفضل فنانة، والمركز الأول في فئة الأغنية المصرية، وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، وفنانة عام 2024.