بإطلالة جريئة.. نادين نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها، عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نادين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ملكة جمال، كل الحلا ساكن فيكي، بحبك وبحب جمالك، الجمال العربي يتحدث، تجنني، جمالك ماشاء الله".

وكانت اللبنانية نادين نسيب نجيم، أعلنت مؤخرا انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان.

وفي أول تصرف لها بعد إعلان انفصالها، قامت "نادين" بحذف جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت مقطع فيديو، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني عزباء".

يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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