إلهام شاهين تستمتع بالطبيعة والجبال في أحدث ظهور لها على "انستجرام" (صور)

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، أحدث ظهور لها، من مشاركته في مهرجان دهوك السينمائي الدولي، المقام في دولة العراق.

ونشرت إلهام مجموعة صور، أثناء استمتاعها بوقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رحلة سياحية رائعة بين الجبال في منطقة العمادية".

وحصدت إلهام شاهين على جائزة إنجاز العمر، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق.

تقام فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر الجاري، في جامعة دهوك بإقليم كردستان.

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جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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