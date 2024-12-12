حصاد 2024.. 10 نجوم يدخلون "عش الزوجية"

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كتب - معتز عباس:

شهد عام 2024 سلسلة من الزيجات الفنية، التي احتفل بها النجوم وأحبائهم في أجواء من الفرح والسعادة.

ودخل العديد من الفنانين "عش الزوجية" وتوديع العزوبية، الذين حرصوا على الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مختلفة، ما بين حفلات زفاف فاخرة وأخرى أكثر بساطة، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

فى هذا التقرير نستعرض لكم أبرز زيجات الفنانين عام 2024:

جميلة عوض وأحمد حافظ

احتفلت الفنانة جميلة عوض، يوم 6 يونيو الماضي بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

بشرى وخالد حميدة

احتفلت الفنانة بشرى، بزفافها أغسطس الماضي، على رجل الأعمال خالد حميدة، بحضور الأصدقاء والمقربين، وسط أجواء تملؤها الفرحة والبهجة.

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، يوم 13 يونيو الماضي، بعقد قرانها على عريسها إدريس عبد العزيز، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، وفي سبتمبر الماضي كشفت عن حملها الأول.

هانى فرحات ودنيا جمعة

احتفل المايسترو هاني فرحات، سبتمبر الماضي، بعقد قرانه، على المنتجة دنيا جمعة، في حفل عائلي جمع الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن والمشاهير، بعد فترة خطوبة استمرت 9 أشهر.

مريم الخشت وأحمد أباظة

أقيم حفل الفنانة مريم الخشت، على الشاب أحمد أباظة الخميس الموافق 10 أكتوبر، في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

أمير طعيمة ويسرا الجديدي

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي، يوم 9 يونيو، وذلك بعد انفصاله عن طليقته جيني كامل.

ونشر أمير طعيمة، مجموعة صور من حفل زفافه على يسرا الجديدي، تحت سفح الأهرامات عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "24-4-2024، يوم للذكرى، زوجتي الجميلة".

صابرين وعامر الصباح

كشفت الفنانة صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، في مايو الماضي، بعد ظهورهم سوياً في عدة مناسبات.

وتعتبر هذه الزيجة هي الثالثة صابرين، بعد انفصالها عن زوجها السابق طارق صادق، منذ عامين، كما سبق وتزوجت من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، لكن الزيجة لم تكلل بالنجاح وانفصلا الثنائي بعد فترة.

ريم سامي ومحمد المغازي

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي، في 18 مايو الماضي، بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر عدد من نجوم الفن لحفل الزفاف بينهم الفنان أحمد السقا، الفنانة سوسن بدر، الفنان أشرف زكي، الفنانة روجينا، الفنان عماد زيادة، الفنانة رنا رئيس، الفنانة أروى جودة، الفنانة بسمة بوسيل، وغيرم.

محمود شاهين ومها جبريل

أقلم مدير التصوير محمود شاهين حفل زفافة، الخميس 5 سبتمبر الماضي، على فتاة من خارج الوسط الفني، بأحد الأماكن في منطقة المنصورية.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعلنت عن تأجيل عقد قران إبن شقيقها مدير التصوير محمود شاهين في أغسطس الماضي حدادًا على منتجي شركة "سينرجي" الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مروع.

محمود العسيلي

دخل الفنان محمود العسيلي اليوم عش الزوجية على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، والذي أقيم في نهاية أكتوبر الماضي.