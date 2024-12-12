حفل بيلبورد.. أول لقاء بين إليسا ولطيفة بعد جدل ليلة "تريو نايت"



كتب- هاني صابر:

ظهرت المطربة إليسا بصحبة المطربة لطيفة في حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024، وذلك بعد جدل ليلة "تريو نايت" بالرياض.

وكانت شائعات أثيرت بعد هذه الليلة بوجود خلاف بين إليسا ولطيفة بعد اتهام البعض للأخيرة بتعمدها غناء المقطع الخاص بالمطربة اللبنانية خلاله.

وظهرت حالة من الحب والاحترام بين النجمتين وعدم وجود أي خلافات بينهما.

وكانت لطيفة، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "معكم" إن بروفات الحفل مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها القائمون على الحفل بعد هذا الموقف، مشيرة إلى أنها لم تغني سوى المقاطع التي تم وضعها في البروڤات. متابعة: "أقسم بالله العظيم إني غنيت الجزء اللي عملت عليه بروفة فقط، ومزودتش أي حاجة.. ومشوفتش الريأكشن اللي عملته إليسا غير لما رجعت الفندق ولقيت الاتصالات من كل الناس وشوفت المقطع".

وظهرت وقتها إليسا غاضبة خلال حفلة "تريو نايت" بسبب عدم التنسيق فيما بينها وبين لطيفة في أثناء الغناء.

وأشارت لطيفة إلى أنها تفاجأت من رد فعل إليسا بالحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق.

وأضافت: "الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي وهي تدخل، لكن هي دخلت بدري شوية".

وعاشت الرياض أجواء غنائية مميزة مساء الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.