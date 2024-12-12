يسرا تنشر صورة مع مي عمر وأبطال أفلام مارفل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب - معتز عباس

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها، بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي شهد حضور نجوم الفن العربي والمصري والعالمي.

ونشرت يسرا صورًا جمعتها بالمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، ونجوم هوليوود أبطال أفلام مارفل، النجم العالمي أندرو جارفيلد بطل سلسلة أفلام "Spider Man"، والمنتج والفنان العالمي بينيديكت كارلتون بطل أفلام "Doctor Strange"، والنجم العالمي جيرمي رينر، أحد أبطال سلسلة أفلام "The Avengers".

وكتبت يسرا، تعليقًا على الصور: "أمسية مذهلة مليئة بالإلهام والابداع في مهرجان البحر الأحمر، مع أشخاص مذهلين".

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جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.