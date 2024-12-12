أول تعليق لـ تامر عاشور بعد حصده جائزتين في حفل بيلبورد (فيديو)

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كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب تامر عاشور، عن سعادته بحصد جائزة أغنية العام على مستوى الوطن العربي، وأفضل أغنية مصرية لعام 2024 عن أغنية "هيجيلي موجوع"، ضمن مشاركته في حفل بيلبورد عربية.

وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "الحمد لله الفوز بجائزتين بيلبورد عربية أغنية العام هيجيلي موجوع على مستوى الوطن العربي ٢٠٢٤، وأفضل أغنية مصرية 2024، شكرا لدعمكم".

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أغنية "هيجيلي موجوع"، غناء تامر عاشور، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

ويقام هذا العام حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، بالمملكة العربية السعودية، والذي سيكرم أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد".

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