ياسمين صبري كاجوال وعائشة بن أحمد مع كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بفستان أنيق عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورة لها مع كلبها عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل متابعيه أحدث ظهور له، ونشر صورة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

غادة طلعت

نشرت الفنانة غادة طلعت، صورة لها من كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، وهنأت من خلالها الفنان والمخرج أوتاكا بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا رب سنة حلوة عليك يا أجدع أوتاكا".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة" وظهرت بفستان باللون البنفسجي.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورًا من أحدث ظهور له، وظهر مرتديًا ملابس رياضية أثناء توجهه إلى دولة الكويت.

يارا

خطفت المطربة يارا، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصور إعجاب متابعيها.