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حفل بيلبورد.. أحمد سعد يحصد جائزة أفضل دويتو بأغنية "سبب فرحتي" (صور)

11:19 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد في حفل بيلبورد
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد في حفل بيلبورد
  • عرض 4 صورة
    أحمد سعد في حفل بيلبورد
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كتب- هاني صابر:

حصل المطرب أحمد سعد، على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى المقام مساء الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن أغنية "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

وقدم الجائزة كلا من المخرج محمد سامي ونور ليتسلمها "سعد" الذي صعد للمسرح وداعب الجمهور بإخراج كلمة مكتوبة عبارة عن لفافة طويلة من الورق، إلا أنه أكد أنها مجرد دعابة وسط ضحكات نجوم الفن المتواجدين.

وعبر "سعد" عن سعادته وفخره بكونه مصريا معبرا عن حبه الشديد لمصر وشعبها الذي تربى على عاداته المميزة.

كما أعرب عن سعادته بالتواجد في السعودية وعن حب شعب السعودية له وهو ما شعر به خلال حفلاته، حيث وصفهم بأنهم كأهله كما أهدى الجائزة لأصالة شريكته في الأغنية.

أحمد سعد في حفل بيلبورد المطرب أحمد سعد أحمد سعد يحصد جائزة أفضل دويتو أغنية سبب فرحتي حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى
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