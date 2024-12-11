روبي تخطف الأنظار في حفلها الأخير.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة روبي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من حفلها الغنائي الأخير.

وخطفت روبي الأنظار بإطلالة ساحرة على خشبة المسرح، ونشرت مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من الحدث الخاص الليلة الماضية".

ونالت الصور، استحسان رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل جمال طبيعي"، "وردة ماسكة وردة"، "روبي القمر"، "جميل وقمر"، "جمالها طبيعي".

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يذكر أن، آخر أعمال روبي السينمائية فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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