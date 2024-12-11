بعد محاولة إنهاء حياتها بسبب الابتزاز.. 20 صورة لابنتي شيرين عبد الوهاب

كتبت - نوران أسامة:

تعرضت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأزمة جديدة بعد تعرضها للابتزاز من قبل شخص عبر حسابها على التيك توك.

وكشف الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل ما حدث مع "هنا" ابنته صاحبة الـ 12 عاما ومحاولتها الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص عبر حسابها على تيك توك.

وقال محمد مصطفى طليق شيرين ووالد هنا، في أقواله بالنيابة، إنه تلقى اتصالا من المدرسة تبلغه بأن حالة ابنته هنا سيئة بسبب وصول تهديدات لها عبر حسابها على تيك توك وأنها تحاول الانتحار، وأنهم قاموا باحضار خبير نفسي للكشف عليها واتضح أنها تلقت رسائل ابتزاز مقابل مبلغ مالي بسبب صور لها وهي طفلة.

وأضاف طليق شيرين، أنه توجه لمباحث الإنترنت بالعباسية، وقام بالابلاغ عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه وابنته هنا لا يعرفان الشخص الذي قام بتهديدها وابتزازها.