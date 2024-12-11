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بعد محاولة إنهاء حياتها بسبب الابتزاز.. 20 صورة لابنتي شيرين عبد الوهاب

09:46 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتيها
  • عرض 20 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتها
  • عرض 20 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتها
  • عرض 20 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتيها
  • عرض 20 صورة
    شيرين مع ابنتيها
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها مريم
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها هنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها هنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها هنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها هنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتها
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتيها مريم وهنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتيها مريم وهنا
  • عرض 20 صورة
    شيرين وابنتيها هنا ومريم
  • عرض 20 صورة
    شيرين وبنتيها وطليقها
  • عرض 20 صورة
    ابنتي شيرين عبدالوهاب
  • عرض 20 صورة
    هنا ابنة شيرين مع والدها
  • عرض 20 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتها
  • عرض 20 صورة
    مريم ابنة شيرين
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كتبت - نوران أسامة:

تعرضت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأزمة جديدة بعد تعرضها للابتزاز من قبل شخص عبر حسابها على التيك توك.

وكشف الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل ما حدث مع "هنا" ابنته صاحبة الـ 12 عاما ومحاولتها الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص عبر حسابها على تيك توك.

وقال محمد مصطفى طليق شيرين ووالد هنا، في أقواله بالنيابة، إنه تلقى اتصالا من المدرسة تبلغه بأن حالة ابنته هنا سيئة بسبب وصول تهديدات لها عبر حسابها على تيك توك وأنها تحاول الانتحار، وأنهم قاموا باحضار خبير نفسي للكشف عليها واتضح أنها تلقت رسائل ابتزاز مقابل مبلغ مالي بسبب صور لها وهي طفلة.

وأضاف طليق شيرين، أنه توجه لمباحث الإنترنت بالعباسية، وقام بالابلاغ عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه وابنته هنا لا يعرفان الشخص الذي قام بتهديدها وابتزازها.

ابنتي شيرين عبد الوهاب هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب هنا ابنة شيرين تتعرض للإبتزاز هنا ابنة شيرين تحاول الانتحار محاولة ابنة شيرين إنهاء حياتها الموسيقي محمد مصطفى محمد مصطفى طليق شيرين
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