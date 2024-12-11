بحضور وفاء وآيتن عامر وأشرف زكي.. 14 صورة من عزاء زوج بدرية طلبة

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمد معروف:

حرص نجوم الفن على حضور عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

رغم تعرضها للإصابة بكسر في قدمها خلال تصوير أحد الأعمال الفنية الجديد، حرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم واجب العزاء لصديقتها الفنانة بدرية طلبة في وفاة زوجها.

وقدم عددً من نجوم الفن والغناء التعازي لـ بدرية طلبة، في وفاة زوجها، المؤلف المسرحي مصطفى سالم، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب توفيق، آيتن عامر، إيهاب توفيق، محمد محمود، أحمد رزق، وغيرهم من نجوم الفن.

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن إقامة عزاء لزوجها المؤلف المسرحي الراحل مصطفى سالم بالقاهرة بعد عزائه بالاسكندرية، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى و الأصدقاء فى الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وأضافت: "وحتى لا نشق على أحد، للأهالي والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله".

يذكر أن، المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

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