أشرف زكي يصل عزاء زوج بدرية طلبة بمسجد الشرطة

كتب- هاني صابر:

تصوير- محمد معروف:

وصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، لمراسم عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن إقامة عزاء لزوجها المؤلف المسرحي الراحل مصطفى سالم بالقاهرة بعد عزائه بالاسكندرية، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى و الأصدقاء فى الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وأضافت: "وحتى لا نشق على أحد، للأهالى والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله".

يذكر أن، المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.