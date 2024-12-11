"بتبصلي كده ليه".. موقف طريف بين شيكو ومحمد ثروت يثير ضحك رواد السوشيال

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد ثروت متابعيه موقف طريف مع الفنان شيكو، خلال تواجدهم في إحدى الحفلات.

ونشر محمد ثروت صورة مع شيكو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "ايه بيحصل يا شيكو"، ليرد عليه شيكو: "بتبصلي كدة ليه فعلا".





وفي صورة آخرى، كتب ثروت: "يا شيكو"، ليرد عليه: "فوق يا جميل احنا بنضيع".. اضغط هنا

وأثارت الصور، إعجاب وسخرية رواد السوشيال ميديا، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "اللعبة وحشتنا اوي"، "أجمل ثنائي"، نظرة جامدة.. أوي لا وطويلة.. أوي أوووووي" "بموت في ضحكتك يخرب بيت كدا".

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وخاض محمد ثروت وشيكو، بطولة مسلسل اللعبة، بمشاركة هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، سامي مغاوري، حيث من المقرر التجهيز لبدء تصوير مسلسل "اللعبة" الجزء الخامس وتحديد أبطال وموعد العرض الفترة المقبلة.

آخر أعمال شيكو كانت مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى وإخراج محمد أمين.

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