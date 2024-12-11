أحمد رزق وآيتن عامر.. توافد نجوم الفن على عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة

بعد تعرضها لكسر بقدمها.. أول ظهور لـ وفاء عامر بعزاء زوج بدرية طلبة

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمد معروف:

أقيم مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء للفنانة بدرية طلبة، ومواساتها في زوجها الراحل، أبرزهم آيتن عامر، وشقيقتها وفاء عامر، إيهاب توفيق، محمد محمود، أحمد رزق، إيهاب فهمي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم.

وتلقت الفنانة بدرية طلبة العزاء، واستقبال الحاضرين والمعزيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء ومساندتها ومواساتها.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

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