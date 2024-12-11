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أحمد رزق وآيتن عامر.. توافد نجوم الفن على عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة

08:34 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    إيهاب فهمي ومحمد محمود يقدمان واجب العزاء في زوج الفنانة بدرية طلبة
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    بدء عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة بمسجد الشيخ زايد
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    بدء عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
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    آيتن عامر تقدم واجب العزاء في زوج الفنانة بدرية طلبة
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    بدء عزاء مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة
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    أحمد رزق يقدم واجب العزاء في زوج الفنانة بدرية طلبة_
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كتب - معتز عباس:

تصوير / محمد معروف:

أقيم مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء للفنانة بدرية طلبة، ومواساتها في زوجها الراحل، أبرزهم آيتن عامر، وشقيقتها وفاء عامر، إيهاب توفيق، محمد محمود، أحمد رزق، إيهاب فهمي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم.

وتلقت الفنانة بدرية طلبة العزاء، واستقبال الحاضرين والمعزيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء ومساندتها ومواساتها.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

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أحمد رزق آيتن عامر عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة عزاء المخرج مصطفى سالم وفاة زوج بدرية طلبة
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