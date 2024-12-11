بعد تعرضها لكسر بقدمها.. أول ظهور لـ وفاء عامر بعزاء زوج بدرية طلبة (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- محمد معروف:

حرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم واجب العزاء لصديقتها الفنانة بدرية طلبة في وفاة زوجها المؤلف المسرحي مصطفى سالم.

وظهرت "وفاء" في عزاء زوج بدرية طلبة، رغم تعرضها للإصابة بكسر في قدمها خلال تصوير أحد الأعمال الفنية الجديدة واضطرارها لوضع جبيرة بقدمها واستخدام العكاز لمساعدتها على الحركة.

يقام عزاء زوج بدرية طلبة، مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن إقامة عزاء لزوجها المؤلف المسرحي الراحل مصطفى سالم بالقاهرة بعد عزائه بالاسكندرية، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى و الأصدقاء فى الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وأضافت: "وحتى لا نشق على أحد، للأهالي والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله".

يذكر أن، المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.