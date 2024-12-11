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إيهاب فهمي ومحمد محمود يصلان عزاء زوج بدرية طلبة بالشيخ زايد

08:20 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ايهاب فهمي ومحمد محمود في عزاء زوج بدرية طلبة

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كتب- هاني صابر:

تصوير- محمد معروف:

وصل الفنانان إيهاب فهمي ومحمد محمود، منذ قليل، لمراسم عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان بدرية طلبة، أعلنت عن إقامة عزاء لزوجها المؤلف المسرحي الراحل مصطفى سالم بالقاهرة بعد عزائه بالاسكندرية، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى و الأصدقاء فى الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وأضافت: "وحتى لا نشق على أحد، للأهالى والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله".

المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

إيهاب فهمي محمد محمود عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة مسجد الشرطة
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