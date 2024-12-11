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بهذه الطريقة.. كاظم الساهر يهنئ الشعب السعودي بتنظيم كأس العالم 2034

07:53 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفنان كاظم الساهر

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كتب - معتز عباس:

هنأ المطرب العراقي كاظم الساهر، الجمهور السعودي، بعد نجاح المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكتب كاظم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "هي مغرب الأحباب فردوسهم جبل على بحر على صحراء، نعم نعم تبقى السعودية علم".

وأضاف: "نبارك للمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وشعبيهما نيلهم شرف تنظيم بطولتي كأس العالم 2030 & 2034 لكرة القدم ونبارك لكل أبناء وطننا العربي".

كاظم الساهر على انستجرام

وأحيا كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا في دبي يوم 6 ديسمبر الجاري، احتفالا باليوم الوطني الإماراتي.

يذكر أن أخر أعمال كاظم الساهر هي أغنية "يا وفية" من ألحانه، وتوزيع ميشيل فاضل، وكلمات الشاعر الراحل كريم العراقي.

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كاظم الساهر يهنئ الشعب السعودي تنظيم كأس العالم 2034 السعودية تنظيم كأس العالم 2034 انستجرام كاظم الساهر
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