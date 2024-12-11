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"تعرضت للابتزاز بصور خاصة".. ابنة شيرين عبدالوهاب تحاول إنهاء حياتها (تعرف على التفاصيل)

07:47 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 22 صورة
    شيرين مع حسام وابنتها
  • عرض 22 صورة
    شيرين مع حسام وابنتها
  • عرض 22 صورة
    شيرين وبناتها مع حسام
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبدالوهاب مع بنتها
  • عرض 22 صورة
    شيرين وبناتها مع اسعاد يونس
  • عرض 22 صورة
    شيرين وبناتها مع اسعاد يونس
  • عرض 22 صورة
    شيرين مع ابنتها على تيك توك 3
  • عرض 22 صورة
    شيرين مع ابنتها على تيك توك
  • عرض 22 صورة
    حسام حبيب مع شيرين وإبنتها
  • عرض 22 صورة
    ابنة شيرين عبد الوهاب مع والدها
  • عرض 22 صورة
    والدة شيرين عبد الوهاب وبناتها
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب وابنتيها
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب وابنتيها وحسام حبيب
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب وابنتيها
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
  • عرض 22 صورة
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    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 22 صورة
    شيرين عبد الوهاب
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كتبت - نوران أسامة:

كشف الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل ما حدث مع "هنا" ابنته صاحبة الـ 12 عاما ومحاولتها الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص عبر حسابها على تيك توك.

وقال مصطفى طليق شيرين ووالد هنا، في أقواله بالنيابة، إنه تلقى اتصالا من المدرسة تبلغه بأن حالة ابنته هنا سيئة بسبب وصول تهديدات لها عبر حسابها على تيك توك وأنها تحاول الانتحار، وأنهم قاموا باحضار خبير نفسي للكشف عليها واتضح أنها تلقت رسائل ابتزاز مقابل مبلغ مالي بسبب صور لها وهي طفلة.

وتابع طليق شيرين، أنه توجه لمباحث الإنترنت بالعباسية، وقام بالابلاغ عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أنه وابنته هنا لا يعرفان الشخص الذي قام بتهديدها وابتزازها.

شيرين شيرين عبد الوهاب ابنة شيرين هنا ابنة شيرين عبدالوهاب طليق شيرين محمد مصطفى
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