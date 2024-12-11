"تعرضت للابتزاز بصور خاصة".. ابنة شيرين عبدالوهاب تحاول إنهاء حياتها (تعرف على التفاصيل)

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كتبت - نوران أسامة:

كشف الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل ما حدث مع "هنا" ابنته صاحبة الـ 12 عاما ومحاولتها الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص عبر حسابها على تيك توك.

وقال مصطفى طليق شيرين ووالد هنا، في أقواله بالنيابة، إنه تلقى اتصالا من المدرسة تبلغه بأن حالة ابنته هنا سيئة بسبب وصول تهديدات لها عبر حسابها على تيك توك وأنها تحاول الانتحار، وأنهم قاموا باحضار خبير نفسي للكشف عليها واتضح أنها تلقت رسائل ابتزاز مقابل مبلغ مالي بسبب صور لها وهي طفلة.

وتابع طليق شيرين، أنه توجه لمباحث الإنترنت بالعباسية، وقام بالابلاغ عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أنه وابنته هنا لا يعرفان الشخص الذي قام بتهديدها وابتزازها.