بدء عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة بالشيخ زايد (صور)

أول رد من المهن التمثيلية بشأن تعرض نبيل الحلفاوي لأزمة صحية

بعد نقله للمستشفى.. 10 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي

"كان عامًا مليئًا بالنجاح والستر".. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

بدأ منذ قليل عزاء المؤلف المسرحي مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل زوج بدرية طلبة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

وكانت بدرية أعلنت وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، عبر حسابها بموقع فيسبوك،وعلقت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برة مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

اقرا أيضا..

أبرزهم مي عز الدين وبدرية طلبة.. أحزان نجوم الفن خلال الفترة الماضية

بعد ظهورها الأخير.. بوسي تتصدر تريند "جوجل"