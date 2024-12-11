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بدء عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة بالشيخ زايد (صور)

07:13 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    بدء عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
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    بدء عزاء مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة
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    مراسم عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
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كتب - معتز عباس:

بدأ منذ قليل عزاء المؤلف المسرحي مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل زوج بدرية طلبة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

وكانت بدرية أعلنت وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، عبر حسابها بموقع فيسبوك،وعلقت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برة مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

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