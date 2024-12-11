كيف تفاعل الجمهور مع خبر إصابة نبيل الحلفاوي بأزمة صحية؟

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كتب - هاني صابر:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تعرض الفنان القدير نبيل الحلفاوي لأزمة صحية طارئة ونقله إلى المستشفى للإطمئنان عليه.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "خالص الدعوات للفنان القدير النجم الكبير نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل، دعواتكم له من فضلكم" ، "ألف سلامة للفنان الجميل الأستاذ نبيل الحلفاوي ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، دعواتكم بالشفاء العاجل، ويرجع ينور تويتر وينورنا بتويتاته وكلامه الجميل المحترم صاحب الأخلاق والاحترام، ألف سلامة لحضرتك" ،

" خالص التمنيات القلبية لكبير الأهلاوية الفنان نبيل الحلفاوي بالشفاء العاجل ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين يا رب العالمين".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "خالص الدعوات للقبطان المبدع نبيل الحلفاوي بالشفاء العاجل أسأل الله العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما" ، "ليس مجرد ممثل قدير ولكنه رمز لللأصالة والإبداع والاحترام.. ليس مجرد مشجع أهلاوي لكنه "ترمومتر" و "كتالوج" للتشجيع الراقي وحدود آدابه.. سلامات للمبدع والراقي والرمز الأستاذ نبيل الحلفاوي" ، "ألف ألف سلامة وخالص الدعوات بالصحة والعافية للأهلاوي المحترم القبطان نبيل الحلفاوي".

وتعرض نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوي بالشفاء العاجل".

ورد نبيل الحلفاوي، في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.