"كان عامًا مليئًا بالنجاح والستر".. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، وبلوغه 38 عامًا.

ونشر العوضي صورة له من داخل الجيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "غدا ١٢/ ديسمبر بإذن الله أكمل عامي الـ38، كان عاماً مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت".

وأضاف: "كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود، كل سنة وكل أخواتي الغاليين في ضهري ودعمهم علي رأسي".

ويدخل الفنان أحمد العوضي، السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد البطل"، بمشاركة ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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