أول رد من المهن التمثيلية بشأن تعرض نبيل الحلفاوي لأزمة صحية

بعد نقله للمستشفى.. 10 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي

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كتب- هاني صابر:

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة بشأن تعرض الفنان القدير نبيل الحلفاوي لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا أعلم شيئا عن الأزمة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي حتى الآن، وأحاول التواصل مع ابنه المخرج خالد الحلفاوي ولكن هاتفه لا يستجيب للرد".

وتعرض نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية طارئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.