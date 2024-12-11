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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة "كاجوال".. والجمهور: "ملكة جمال الكون"

06:10 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، من أحدث ظهور لها على منصات السوشيال ميديا، ظهرت خلالها بإطلالة "كاجوال".

ونشرت ياسمين صورًا، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

وتفاعل، المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اجمل ضحكة في الشرق"، "قمر الزمان والمكان"، "هيرميس ماشاء الله"، "جميلة يا ياسمين"، "ملكة جمال الكون".

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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ياسمين صبري ياسمين صبري بالكاجوال انستجرام ياسمين صبري ياسمين صبري بإطلالة كاجوال
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