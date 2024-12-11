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نقل الفنان نبيل الحلفاوي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

06:01 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نبيل الحلفاوي
  • عرض 6 صورة
    نبيل الحلفاوي
  • عرض 6 صورة
    نبيل الحلفاوي
  • عرض 6 صورة
    نبيل الحلفاوي
  • عرض 6 صورة
    نبيل الحلفاوي
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كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان القدير نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية طارئة ليتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

الحلفاوي نبيل الحلفاوي أحمد شوبير
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