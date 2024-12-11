بملابس رياضية.. تامر حسني يستعد للقاء جمهوره في الكويت

"كان عامًا مليئًا بالنجاح والستر".. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورًا من أحدث ظهور له.

وظهر "تامر" مرتديًا ملابس رياضية أثناء توجهه إلى دولة الكويت، وعلق: "في الطريق إن شاء الله للكويت، متشوق جدا لجمهور الكويت الغالي الحبيب حتى رايح مشي أهوه عشان عيونكم".

يذكر أن، تامر حسني يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا غدا الخميس 12 ديسمبر الجاري في الأرينا كويت، كما يشارك في حفل تكريم الراحل محمد رحيم وسط نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي وهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد محيي، مي فاروق، هيثم شاكر، سميرة سعيد، والمقرر إقامته يوم 18 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

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