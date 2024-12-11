تصل 3500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل مدحت صالح في الأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم حفله الغنائي المقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الحفل يقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 15 ديسمبر.

ويقدم المطرب مدحت صالح باقة من أشهر أغانيه، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة صوليست البيانو عمرو سليم.

تذاكر الحفل،تتراوح بين 1000، و 2000، و 3000، و 3500 جنيه.

المطرب مدحت صالح، قدم مؤخرا مجموعة من أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في حفل بعنوان "سواح"، أقيم في المتحف المصري الكبير، برعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية.